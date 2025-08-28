Messina, Signorino sulla riapertura della Piscina “Graziella Campagna”: “la struttura torni fruibile”

StrettoWeb

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, il Consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino ha rivolto un appello all’Assessore agli impianti sportivi Massimo Finocchiaro e al Sindaco Federico Basile, chiedendo chiarimenti urgenti sulla riapertura della Piscina Comunale “Graziella Campagna” di Viale San Martino. “La piscina non è solo uno spazio sportivo, ma un presidio di inclusione e benessere – dichiara Signorino – soprattutto per i bambini con disturbo dello spettro autistico. L’acqua offre stimoli sensoriali unici e favorisce lo sviluppo motorio e relazionale. È fondamentale che questa struttura torni presto fruibile”.

La richiesta nasce dalla consapevolezza che l’attività natatoria può rappresentare un’opportunità terapeutica e sociale per i più piccoli, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte. Il Consigliere auspica “una risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione e invita la cittadinanza a sostenere la riapertura dell’impianto, affinché Messina possa continuare a essere una città attenta ai diritti e ai bisogni di tutti”.