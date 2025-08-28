Messina, Signorino sulla riapertura della Piscina “Graziella Campagna”: “la struttura torni fruibile”

Il Consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino ha rivolto un appello all’Assessore Finocchiaro e al Sindaco Basile, chiedendo chiarimenti urgenti sulla riapertura della Piscina “Graziella Campagna”

Piscina Graziella Campagna Messina
StrettoWeb

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, il Consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino ha rivolto un appello all’Assessore agli impianti sportivi Massimo Finocchiaro e al Sindaco Federico Basile, chiedendo chiarimenti urgenti sulla riapertura della Piscina Comunale “Graziella Campagna” di Viale San Martino. “La piscina non è solo uno spazio sportivo, ma un presidio di inclusione e benessere – dichiara Signorino – soprattutto per i bambini con disturbo dello spettro autistico. L’acqua offre stimoli sensoriali unici e favorisce lo sviluppo motorio e relazionale. È fondamentale che questa struttura torni presto fruibile”.

La richiesta nasce dalla consapevolezza che l’attività natatoria può rappresentare un’opportunità terapeutica e sociale per i più piccoli, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte. Il Consigliere auspica “una risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione e invita la cittadinanza a sostenere la riapertura dell’impianto, affinché Messina possa continuare a essere una città attenta ai diritti e ai bisogni di tutti”.

Ultimi approfondimenti di Attualità