Messina: si torna a sparare a Cristo Re ma le telecamere del Comune immortalano i responsabili | FOTO

“Dopo un mese esatto dall’ultima volta, puntuali allo scoccare della mezzanotte, hanno ripreso a sparare fuochi d’artificio nel sagrato di Cristo Re. Anche la Polizia Municipale, puntuale come loro, ha già prelevato i video e grazie al reparto investigativo sta procedendo alla identificazione dei soggetti e quindi alla denuncia alle autorità competenti”. E’ quanto denuncia sui social, l’assessore della Giunta Basile, Roberto Cicala.

“Vi consigliamo di fermarvi in questa stupida manifestazione di spari pericolosi e fastidiosi, perchè noi non molliamo, è nostro dovere lavorare per far garantire sempre il rispetto delle regole”, conclude Cicala.