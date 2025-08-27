Messina: scontro tra due auto tra via Pola e viale Giostra, sul posto i soccorsi

StrettoWeb

Grave incidente questa mattina a Messina dove due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tra via Pola ed il viale Giostra. Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118. Ci sarebbero alcuni feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico.