Messina: riparte l’iter per l’istituzione della 7ª Circoscrizione, arriva l’ok in Commissione

Dopo lo stop avvenuto a Luglio per via di una questione burocratica che rischiava di creare numerose problematiche, è ripartito oggi, dopo la pausa estiva, l’iter per l’istituzione della settima circoscrizione a Messina. La prima commissione ha dato l’ok alla nuova delibera, completamente riscritta rispetto alla precedente, con 14 sì e 6 astensioni. Ora si andrà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. L’assessore Nino Carreri è stato chiaro: “la volontà politica dell’amministrazione comunale sulla creazione della nuovaMunicipalità è chiara, vogliamo istituirla e lavoriamo in questa direzione”.

I confini della nuova circoscrizione

La settima circoscrizione che prende parte del sesto quartiere potrà contare sul territorio dei villaggi di Ortoliuzzo, Rodia, S. Saba Spartà, Acqualadroni, Massa S. Nicolò, Massa S. Lucia, Massa San Giovanni, Massa S. Giorgio, Castanea, Salice e Gesso. Si tratta di quella porzione di città oggetto del tentativo fallito di creare il Comune di “Montemare”.