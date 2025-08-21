Messina, riapre il parcheggio di Paradiso

StrettoWeb

“Oggi abbiamo restituito alla comunità il parcheggio di Paradiso, un’area strategica soprattutto in estate per i residenti della zona nord. Dopo i dovuti controlli delle autorità giudiziarie tutto si è risolto e finalmente è stato possibile riaprire il parcheggio”. E’ quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Continuiamo a lavorare per una città sempre più vivibile e vicina alle esigenze di tutti”, rimarca il primo cittadino della città dello Stretto.