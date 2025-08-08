Messina, rapina con coltello in centro: giovane bloccato grazie al coraggio della Polizia

StrettoWeb

Momenti di tensione mercoledì mattina a Messina, dove in via Giordano Bruno si è consumata una rapina a mano armata ai danni di un negozio della catena “NaturaSì”. Il rapinatore, un giovane italiano di 26 anni, è entrato nel punto vendita armato di coltello e sottraendo generi alimentari. Dopo il colpo, si è messo in sella alla propria bici camminando tra il traffico cittadino.

L’intervento delle Volanti: azione rapida e decisiva

A notare il giovane sospetto sono stati gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, impegnati nei consueti controlli sul territorio. Il ladro, alla vista della pattuglia, ha gettato il coltello a terra nel tentativo di disfarsene, ma è stato immediatamente raggiunto e sottoposto a perquisizione.

Durante i controlli, però, il 26enne ha tentato la fuga, scatenando un inseguimento a piedi in pieno centro, sotto gli occhi di decine di cittadini increduli che hanno assistito alla scena tra auto in transito, telefonini puntati e caos generale.

Colluttazione e ferimento di un agente

L’agente che si è lanciato all’inseguimento ha dimostrato sangue freddo e determinazione, riuscendo a bloccare il malvivente nonostante la violenta colluttazione che ne è seguita. Nel corso dell’intervento, il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni.

Un’azione rapida e coraggiosa, quella degli uomini delle Volanti di Messina, diretti dal dirigente Francesco Cipriano, che ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto pericoloso in tempi record, evitando conseguenze ben peggiori per la sicurezza dei cittadini.

Arresto convalidato: ladro ai domiciliari

Il giovane è stato denunciato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Un plauso agli agenti: eroi silenziosi della città

L’episodio ha messo ancora una volta in luce il valore e la prontezza operativa degli agenti delle Volanti di Messina, che, nonostante il rischio e la violenza dell’azione, hanno agito con professionalità e coraggio. Un gesto che merita il riconoscimento della comunità, in un momento in cui il ruolo delle forze dell’ordine si dimostra, ogni giorno, essenziale per la tutela della sicurezza e della legalità.