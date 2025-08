Messina, periodo da bollino rosso? Gioveni: “sarebbero serviti come il pane i vigili stagionali assunti con l’art. 208”

StrettoWeb

“In un periodo in cui si sta tentando di far fronte alle prossime criticità legate a esodo e controesodo e nelle more di avere in servizio i prossimi 122 agenti concorsisti della polizia municipale, non posso non evidenziare l’importanza che avrebbe avuto la presenza nelle nostre strade di agenti stagionali a progetto assunti con i fondi dell’art. 208 del codice della strada!”. Con queste parole il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, è intervenuto nel dibattito consiliare alla presenza del Comandante del Corpo Giovanni Giardina stigmatizzando l’esclusione di questa ipotesi.

“In diverse occasioni in Aula ho rappresentato la necessità di prevedere anche forme di assunzione stagionale previste dalla legge e quindi dal codice della strada – ricorda Gioveni – il cui art. 208 comma 5-bis recita testualmente cosi: ‘La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro…’. Peraltro occorre ricordare che la scelta di optare per questa opportunità è preminentemente politica – prosegue il consigliere – in quanto la ripartizione dei proventi e la loro destinazione o utilizzo vengono stabiliti con apposita delibera di Giunta!”.

“Tanti Comuni limitrofi sfruttano questa opportunità, Messina invece…”

E così, mentre altri comuni limitrofi questa opportunità la sfruttano come per esempio negli ultimi anni e in più step ha fatto il Comune di Milazzo – insiste l’esponente di FdI – il Comune di Messina invece, non ha mai inteso sfruttare questa possibilità nonostante le conclamate emergenze estive! Tra l’altro – aggiunge ancora il capogruppo – a supporto di questo percorso amministrativo vengono anche alcune sentenze della Corte dei Conti come quella della Regione Emilia Romagna chiarendo che ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, deve essere esclusa la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada.

Insomma – conclude Gioveni – tutto poteva lasciare presagire per l’avvio di questo percorso nei periodi da bollino rosso che certamente sarebbero stati affrontati con meno difficoltà, ma l’Amministrazione, così come confermato direttamente in Aula dal Comandante Giardina, non ha mai voluto optare per questa scelta”.