Messina, passa in consiglio comunale la mozione del Pd per la Pace in Medio Oriente ma non sono mancate le polemiche

Passa in consiglio comunale a Messina, la mozione sulla Pace in Medio Oriente voluta dal Pd. L’iniziativa è stata voluta dal segretario provinciale dei Dem Armando Hyerace, insieme ai consiglieri Antonella Russo, Alessandro Russo, Felice Calabró dopo il caso della nave fermata da Israele con a bordo l’attivista messinese Antonio Mazzeo. Non sono però mancate le polemiche con l’assenza di tutti e tre i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (anche se ufficialmente erano giustificati da impegni) e dall’abbandono dell’aula di Cosimo Oteri, capogruppo della Lega, in polemica con il Pd. Il partito di Schlein non ha voluto modificare la mozione rispetto alle sollecitazioni del Carroccio.

Alla fine il punto è passato con 15 voti a favore (Pd, i gruppi del sindaco Basile, Ora Sicilia e Mirko Cantello del misto) e due astenuti (i consiglieri di Forza Italia). Nella mozione si impegna “il Sindaco e la giunta a prendere una posizione chiara per la pace in Medio Oriente, il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani. Chiediamo: il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967; il cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi e l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza; condanna di ogni atto genocida contro il popolo palestinese; fermare la vendita di armi a Israele e adottare sanzioni europee; difesa della Corte Penale Internazionale come presidio di giustizia globale”.