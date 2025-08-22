Messina, offerta del cero votivo a Santa Eustochia Smeralda Calafato

StrettoWeb

Si è svolta oggi l’offerta del cero votivo da parte del sindaco Federico Basile, a Santa Eustochia Smeralda Calafato e l’atto di affidamento della città di Messina nel giorno della memoria del suo corpo incorrotto. “Un gesto solenne e carico di speranza, con cui si rinnova la richiesta di protezione e benedizione su tutta la nostra comunità”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Tu che sei stata vigile e attenta protettrice della tua e della nostra città, materna soccorritrice dei tuoi concittadini, continua a preservarci da ogni pericolo, ad esserci guida dei nostri progetti, aiuto sicuro nella soluzione dei tanti e complessi problemi che ci impegnano ogni giorno nel servizio della nostra città”, prosegue Basile.

“Insegnaci a superare con la tua stessa umiltà e forza gli eventi contrari e le incomprensioni, e aiutaci a realizzare una città sempre più umana, prospera e giusta”, conclude Basile.