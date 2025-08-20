Messina, movida violenta a Capo d’Orlando: maxi rissa tra giovani, 4 feriti

Capo d'Orlando: nlla notte tra lunedì e martedì a piazza Trifilò, è scoppiata una furiosa rissa che ha provocato ben 4 feriti

rissa notte
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
Movida violenta in pieno centro a Capo d’Orlando, cittadina in provincia di Messina. Nella notte tra lunedì e martedì a piazza Trifilò, è scoppiata una furiosa rissa, per cause in corso di accertamento, con pugni, calci e vari oggetti che ha provocato ben 4 feriti. I giovani, alcuni sarebbero minorenni, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 a causa delle gravi ferite riportate.

In corso le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello giunti sul posto, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti.

