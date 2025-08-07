Messina, modifica dell’orario di ricevimento al pubblico del Dipartimento Servizi Tributari

StrettoWeb

“Si informano i signori contribuenti che, in occasione della giornata prefestiva di mercoledì 14 agosto 2025, il ricevimento al pubblico del Dipartimento Servizi Tributari del Comune di Messina sarà effettuato esclusivamente in orario mattutino. Gli sportelli saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nel pomeriggio il servizio di ricevimento sarà sospeso. L’Amministrazione comunale invita gli utenti a tenere conto della temporanea variazione e a programmare eventuali accessi agli uffici di conseguenza”. Così in una nota il Comune di Messina.