Messina, minorenne muore in ospedale un mese dopo l’incidente in moto

Torregrotta, cittadina in provincia di Messina, è in lutto per la morte del 17enne Antonino Niosi. Circa un mese fa il pauroso incidente stradale sulla strada statale 113 a Monforte Marina, di oggi la notizia del decesso al Papardo di Messina, dove era stato operato dai medici. La moto era finita fuori strada, guidata da un altro minorenne, che ha riportato serie ferite ma non è mai stato in pericolo di vita.