Messina, medico della guardia medica aggredito: frattura alla mandibola

StrettoWeb

Un grave episodio di violenza si è verificato a Saponara, in provincia di Messina, dove un medico in servizio presso la guardia medica è stato brutalmente aggredito. L’uomo, al termine del turno ambulatoriale, è stato colpito con estrema violenza da un individuo che gli ha provocato la frattura della mandibola. Il professionista sanitario è stato immediatamente trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno lavorando per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire le cause del gesto.