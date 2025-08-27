Messina, l’esito del consiglio comunale: ok alla sdemanializzazione di via Cirino e ai debiti fuori bilancio

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina si è riunito oggi, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa dopo lo stop estivo di circa 20 giorni. I lavori d’Aula hanno previsto la discussione e la votazione della “Sdemanializzazione finalizzata alla vendita di un tratto viario in disuso denominato “Via Cirino” a Zafferia ed approvazione dello schema dell’atto notarile che è passato con 30 voti favorevoli, alla presenza dell’assessore Cicala.

Il consiglio comunale, gestito dal presidente Nello Pergolizzi, ha votato a maggioranza dieci proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.