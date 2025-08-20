Messina: lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Satellite

StrettoWeb

Per consentire i lavori di riqualificazione energetica dell’involucro di Palazzo Satellite – lotto 1, a Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle vie Calabria, Capra e La Farina e in piazza Repubblica, nei tratti antistanti Palazzo Satellite. Pertanto, dalle ore 21.30 dell’1/9/2025 sino alle 18 del 31/10/2025, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nelle vie Calabria, Capra e La Farina e in piazza Repubblica, nei tratti antistanti Palazzo Satellite.

Tali attività rientrano nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento dei cambiamenti climatici in ambito urbano.