Messina: lavori di restyling della linea tranviaria sul Viale San Martino, la viabilità sino a dicembre

Nell’ambito della riqualificazione urbana e commerciale della sede tranviaria ed aree limitrofe, per consentire l’esecuzione dei lavori, da oggi, lunedì 18 agosto, sino al 6 dicembre 2025, nel viale San Martino, carreggiata est (valle), a Messina, nel tratto compreso tra le vie Maddalena e Santa Cecilia, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, da oggi, lunedì 18 agosto, sino al 13 settembre, per permettere i lavori nell’area di intersezione di viale San Martino/via Maddalena, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ed il divieto di transito veicolare in via Maddalena, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale S. Martino ed in tutta l’area di intersezione di viale S. Martino/via Maddalena, garantendo la continuità del transito pedonale su idonei percorsi delimitati e protetti ed il transito di eventuali veicoli in servizio di emergenza, pronto soccorso e delle Forze di Polizia su una corsia all’interno della sede tranviaria; la “direzione obbligatoria diritto” in via dei Mille in corrispondenza dell’intersezione con via Maddalena, con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale.

I dettagli

Da oggi, lunedì 18 agosto, sino al 6 dicembre 2025, al fine di consentire la delimitazione delle aree di cantiere per l’esecuzione dei lavori, è istituito il divieto di transito pedonale e veicolare nella carreggiata est (valle) e nell’adiacente marciapiede del viale S. Martino (attuale area pedonale), nel tratto compreso tra le vie Maddalena e Santa Cecilia, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale mediante la realizzazione di idoneo percorso protetto longitudinale (parallelo all’asse stradale), della larghezza minima di due metri che verrà posizionato, di volta in volta, nel contesto delle varie fasi lavorative, garantendo, altresì, la fruibilità di tutti gli accessi laterali insistenti nel suddetto tratto di strada (attività commerciali, unità abitative, condomini, ecc…) mediante la realizzazione di idonei percorsi trasversali protetti, della larghezza minima di 1,20 metri.

Il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati delle vie Camiciotti, L. Manara, N. Bixio, sul lato sud di via Maddalena e sul lato nord di via Santa Cecilia, nei rispettivi tratti compresi tra via Giordano Bruno e viale San Martino; e il divieto di transito pedonale nei marciapiedi entrambi i lati delle vie Camiciotti, L. Manara, N. Bixio, lato sud di via Maddalena e lato nord di via Santa Cecilia, nei rispettivi tratti compresi tra via Giordano Bruno e viale San Martino, garantendo la continuità del transito pedonale mediante la realizzazione di idonei percorsi protetti sull’adiacente carreggiata stradale e garantendo, altresì, la fruibilità di tutti gli accessi laterali insistenti nei suddetti tratti di strada (attività commerciali, unità abitative, condomini, ecc.) mediante la realizzazione di idonei percorsi trasversali protetti, della larghezza minima di 1,20 metri.