Messina, la denuncia di Gioveni: “a San Saba la fogna scorre indisturbata in spiaggia”

“Ci risiamo, nuovi liquami fognari a mare, anzi direttamente sulla spiaggia fra i bagnanti”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia “l’ennesimo fiume di fogna che si riversa nel nostro litorale, stavolta nella spiaggia di San Saba”. “Ho contattato personalmente e direttamente il Presidente di Amam Paolo Alibrandi chiedendogli un intervento immediato, soprattutto per l’ancora notevole presenza di bagnanti in questo periodo di fine agosto nelle nostre località rivierasche”, dichiara il consigliere. “Peraltro, proprio a San Saba – insiste l’esponente di FdI – si registra anche una presenza massiccia di blatte per la quale ho chiesto un celere intervento anche alla presidente di MessinaServizi Mariagrazia Interdonato che ringrazio perché si è subito attivata”.

“Insieme al vicepresidente della 6^ Circoscrizione Giovanni Russo, anch’egli di Fratelli d’Italia – conclude Gioveni – auspichiamo quindi non solo la risoluzione immediata di questa grave problematica ambientale verificatasi a San Saba, ma anche un’attenta ed ulteriore verifica degli impianti da parte di Amam a ridosso delle nostre coste”.