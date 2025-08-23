Messina, la denuncia di Cacciotto: “le due ex scuole di Catarratti sono bombe ecologiche”

StrettoWeb

“Nel Villaggio di Catarratti insistono due ex scuole comunali avvolte nel degrado più assoluto. Sono due autentiche bombe ecologiche”, dichiara il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Nella giornata di ieri ho inoltrato all’ Amministrazione Comunale l’ennesima richiesta di bonifica dal momento che i residenti lamentano una situazione igienico sanitaria piuttosto grave. Una scuola, quella che per intenderci fungeva anche da sede per alcune associazioni di protezione civile, è praticamente una discarica a cielo aperto tra rifiuti e deposito di materiali riconducibili anche alla provenienza comunale“, rimarca Cacciotto.

“L’altra scuola, vicino la Chiesa di Catarratti, si caratterizza soprattutto per la presenza di una fitta vegetazione incolta. È del tutto evidente che i due immobili sono un serio pericolo per la salute dei residenti oltre che rappresentare un degrado ed una “cartolina” che i residenti non meritano certamente. Mi auguro che l’ennesimo sollecito ad un intervento possa finalmente smuovere il Sindaco e l’Amministrazione Comunale. Bonifica prima per poi valutare concretamente, anche con una condivisione con la gente del posto, il futuro di due immobili caduti da troppo tempo nel dimenticatoio”, conclude Cacciotto.