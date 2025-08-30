Messina, la denuncia di Cacciotto: “degrado e grave pericolo in alcune zone della città, situazione insostenibile” | FOTO

StrettoWeb

Il presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, invia una lettera al Comune, al Comando della Polizia Municipale e a Messina Servizi per illustrare il degrado e il pericolo in alcune aree della città. “In località Camaro Superiore, ed in particolare nel tratto di strada che va dal Viale Padre Ruggeri, che prosegue con C.da Luce e C.da Baliano, si registrano delle condizioni ambientali, igienico – sanitarie, di decoro ma anche di sicurezza piuttosto gravi. Il Viale Padre Ruggeri è interessato dalla costante presenza di discariche, suppellettili di ogni tipo che vengono ormai da diverso abbandonati su strada e nonostante le rimozioni, rapidamente le discariche si vengono a riformare” si legge.

“Proseguendo verso monte, anche C.da Luce e C.da Baliano (che segue contrada Luce) sono interessare dalla massiccia presenza di suppellettili di ogni tipo non solo sulla strada ma anche sul letto del torrente. E’ facile immaginare, soprattutto in occasione di intense piogge, il grave pericolo che la presenza di suppellettili sul letto del torrente possa determinare. I residenti soprattutto di contrada Luce e contrada Baliano hanno il fondato timore per la loro incolumità; non solo: assai spesso alle discariche viene pure appiccato il fuoco con pregiudizio verso la salute ma anche con serio pericolo visto che le contrade di cui sopra sono avvolte nel verde della campagna”.

“E’ davvero una situazione insostenibile. A tutto ciò si aggiunga la necessità di garantire anche a c.da Luce e c.da Baliano interventi di scerbatura dal momento che, come mi hanno rappresentato i residenti, sono costretti ad occuparsene loro in prima persona altrimenti avrebbero serie difficoltà a transitare con le auto. Controlli ed apposizioni di fototrappole potrebbero scoraggiare soprattutto le discariche. Con la presente pertanto, si invitano le SS.LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, ad adoperarsi adottando ogni provvedimento opportuno al fine di dare soluzione alle problematiche sopra rappresentate. Si rimane in attesa di cortese riscontro e nelle more si porgono distinti saluti”.