Messina, la 5ª C Meccanica del “Verona Trento” si ritrova: emozioni e sorrisi 26 anni dopo il diploma

I periti meccanici della 5ª C dell’ex Tecnico Industriale Statale, oggi Istituto Tecnico Tecnologico “Verona Trento”, diplomati nell’anno 1999, hanno festeggiato oltre un quarto di secolo da quella data, riabbracciandosi e ricordando i momenti più spensierati trascorsi insieme. Ex studenti e docenti hanno celebrato, con una rimpatriata speciale, l’emozione di ritrovarsi insieme. Sorridenti e felici di potersi incontrare oltre un quarto di secolo dopo la loro Maturità. Ex alunni ma anche insegnanti – alcuni ancora in servizio, altri pensionati – che li hanno seguiti e accompagnati nel percorso della scuola superiore, quello che segna il momento di passaggio all’età adulta e che nessuno può dimenticare.

Hanno preso parte alla serata: Salvatore Tortora, Francesco Gravina, Sergio Lo Medico, ing. Max Chillè, Salvatore La Torre, Antonio Caminiti Cutuli, Giuseppe La Malfa, Pippo Saccà (l’avvocato), Davide Carrisi, Santino Ruffo e Lillo Scibilia.

Qualcuno con qualche chiletto in più, qualcun altro con qualche capello bianco, per qualcuno invece sembra che il tempo non sia mai passato, qualche piccola ruga a differenziare i volti che le foto di scuola avevano immortalato lisci e rosei. Ma a parte questi segni, motivo di goliardica allegria e qualche scherzo innocente, per gli alunni e i professori dell’industriale lo spirito è rimasto intatto.

Avrebbero voluto ritardare quel momento di fine serata: il tempo è passato veloce, inesorabile, baci, abbracci, saluti, un agitar di mani che si dissolve in lontananza ma con il proposito di ripetere la rimpatriata al più presto.