Un incidente stradale si è verificato sull’A20, in direzione Messina, dopo lo svincolo di Milazzo dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata, andando a finire nella corsia opposta. Nel sinistro è rimata ferita una coppia di anziani. Il traffico si è rallentato ed è stato gestito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare i malcapitati dalle lamiere e le ambulanze del 118 che hanno trasportato la coppia in ospedale.