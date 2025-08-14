Messina, incendio in una palazzina a Boccetta: vari intossicati, sul posto i vigili del fuoco

StrettoWeb

Paura a Messina dove, intorno alle ore 18:00, un incendio è divampato in una palazzina a Boccetta. L’origine del rogo pare sia stato nel vano contatori del condominio che si trova al piano terra. Diverse persone sono rimaste bloccate in casa e sono state salvate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti. Sul posto anche i medici del 118 che hanno soccorso vari intossicati a causa del fumo denso. Salvati anche due cani, rimasti intrappolati con i padroni.