Messina in lutto, è morto l’ex deputato regionale Luciano Ordile

StrettoWeb

Messina è in lutto per la morte di Luciano Ordile, nato a Gesso nel 1937, aveva 88 anni. La sua carriera politica lo ha visto impegnato per tanti anni all’Assemblea Regionale Siciliana, dove ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, arrivando a essere Vicepresidente dell’ARS e anche Vicepresidente della Regione Siciliana. Era stato anche alla guida del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. I solenni funerali di Ordile si terranno domani alle 11 nel Duomo di Messina.

Il ricordo di Cuffaro

“Oggi piangiamo la scomparsa di Luciano Ordile, un grande democristiano che ha servito la Sicilia con assoluta dedizione e alto senso delle istituzioni”, afferma Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc. “Uomo appassionato di cultura, ha dato un impulso importantissimo alla politica della nostra terra, con uno sguardo sempre attento al mondo dei giovani e della scuola. La sua morte lascia un vuoto nella comunità politica e culturale di Messina e della Sicilia intera”, conclude Cuffaro.