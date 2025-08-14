Messina: grande attesa per la Vara: il corteo dei Ceri Votivi, la Santa Messa e la Passeggiata dei Giganti | FOTO

StrettoWeb

C’è grande attesa a Messina per la Vara, edizione 2025, nel giorno di Ferragosto e dell’Assunta. Alla vigilia della festività, c’è stato il corteo de Ceri Votivi da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo. A seguire la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. Subito dopo la Passeggiata dei Giganti da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno. “Questa sera abbiamo vissuto insieme un momento di grande spiritualità con la tradizionale Santa Messa della vigilia, celebrata dall’Arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla, ai piedi del cippo della Vara. È stato un intenso momento di raccoglimento e partecipazione che, come ogni anno, ci prepara e ci unisce alla vigilia della solenne Processione del 15 agosto”, è quanto ha affermato il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Ripartiamo da qui: dalla nostra fede, dalla tradizione e da quello spirito di appartenenza che rende tutti noi messinesi orgogliosi della nostra storia e profondamente devoti alla Madonna Assunta“, conclude Basile.