Messina, furti e atti vandalici alla sede della Terza Circoscrizione e alla scuola “La Pira 2”

L’Amministrazione comunale di Messina condanna con fermezza i gravi atti di vandalismo e i furti compiuti la scorsa notte nella sede della III Circoscrizione, in via Suor Maria Francesca Giannetto a Camaro San Paolo, e nell’adiacente scuola dell’Infanzia “La Pira 2”.“Simili gesti non hanno nulla a che vedere con una comunità civile che vive di principi, regole e rispetto – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile –. Mi auguro che si possa fare piena luce sui responsabili, con sanzioni adeguate a evitare che episodi del genere possano ripetersi. È ancor più grave che a pagarne le conseguenze siano i bambini della scuola e i cittadini che usufruiscono dei servizi della III Municipalità, in una fase in cui l’Amministrazione sta lavorando per potenziare il decentramento e avvicinare sempre più i servizi al territorio”.

A seguito dei fatti, segnalati dal Presidente della Municipalità Alessandro Cacciotto, il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio ha disposto la temporanea chiusura della sede circoscrizionale per oggi, giovedì 21, e domani, venerdì 22 agosto, al fine di consentire ai tecnici gli interventi necessari al ripristino delle funzionalità degli uffici. Il personale in servizio sarà collocato in congedo d’ufficio.