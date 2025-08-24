Messina, furioso incendio distrugge una bottega a Contemplazione

StrettoWeb

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di una bottega situata al piano terra di una palazzina, nella contrada marinara di Contemplazione (Messina nord). Le squadre, tempestivamente giunte sul posto dalla sede centrale con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio, autobotte e autoscala, hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e arginare i danni.

Una volta domato il rogo, gli operatori hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata, prevenendo ulteriori rischi per le abitazioni sovrastanti e i residenti. L’intervento si è concluso intorno alle ore 02:00 con il rientro delle squadre in sede.