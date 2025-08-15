Messina: Ferragosto senza acqua, disservizi idrici a Torre Faro

AMAM Messina informa che “sono in corso verifiche al serbatoio di Torre Faro, a causa di un possibile guasto. Per consentire l’individuazione del problema e la successiva riparazione, la distribuzione idrica verrà temporaneamente sospesa. I tecnici AMAM sono già sul posto per effettuare gli interventi necessari”.
L’azienda comunica inoltre che “per ridurre i disagi, saranno attivati servizi aggiuntivi di approvvigionamento tramite autobotti”. Per eventuali segnalazioni contattare 090 3687711; Numero Verde: 800 085584