Messina, l’esito del Consiglio Comunale: approvati numerose proposte di deliberazione e una mozione di indirizzo

Il Consiglio comunale di Messina, convocato ieri in seduta ordinaria, ha approvato, con quattordici voti favorevoli, nove astenuti e nessuno contrario, il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa al budget economico 2025-2027, il budget pluriennale 2025-2027, la relazione al bilancio di previsione 2025 e il piano di programma dell’Azienda Messina Social City. Successivamente l’Aula ha esitato, con esito favorevole, due proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Accolta all’unanimità, con ventitré voti favorevoli, la mozione di indirizzo a firma del presidente della I Commissione consiliare Salvatore Papa relativa alla “realizzazione dei parcheggi nel territorio comunale di Rodia e San Saba”. Il Civico consesso ha infine esitato, con quindici voti favorevoli, sei astenuti e nessuno contrario, la proposta di delibera di “restituzione area e rimessa in pristino ex art. 42 bis del T.U. DPR 327/2001 e ss.mm.ii. dell’area sita in località Zafferia, foglio catasto terreni 151 particelle numeri 1418, 945, 954, 901 e 957 (oggi catastalmente in particelle numeri 1418, 957 e 901).