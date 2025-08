Messina: due minori dispersi in mare salvati dalla Guardia Costiera

StrettoWeb

Nella giornata odierna la delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Patti, in provincia di Messina, guidata dal Secondo Capo Aiutante Antonino Bonsignore, è stata allertata in merito al mancato rientro di due minori che si erano allontanati su una canoa dalla località di San Giorgio. La segnalazione, giunta da parte dei genitori dei ragazzi, ha trovato riscontro grazie alla prontezza del personale in servizio presso di un noto stabilimento.

Il personale della Guardia Costiera è intervenuto, raggiungendo in pochi minuti recuperando i due ragazzi, fortunatamente in buone condizioni di salute.