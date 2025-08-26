Il Consiglio comunale di Messina è convocato domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 14, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Sdemanializzazione finalizzata alla vendita di un tratto viario in disuso denominato “Via Cirino” a Zafferia ed approvazione dello schema dell’atto notarile; 2) dieci proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.
Messina, domani seduta ordinaria di Consiglio comunale
Messina: il Consiglio comunale è convocato domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 14, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa
StrettoWeb