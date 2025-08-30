Messina: Daniele Gentile è un nuovo giocatore della NOVA Basket

StrettoWeb

La NOVA Basket è lieta di annunciare “l’arrivo di Daniele Gentile, giovane e promettente guardia classe 2008, che nella prossima stagione vestirà la maglia numero 7. Nato il 3 febbraio 2006, Gentile rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua annata, capace di unire talento offensivo, buone doti atletiche e un bagaglio di esperienze già rilevante nonostante la giovane età”.

Cresciuto cestisticamente nelle giovanili del Canicattì, Daniele ha intrapreso un percorso in costante crescita, confermandosi prima con il Real Basket Agrigento e successivamente con l’Olympia Canicattì, dove ha disputato la Divisione Regionale 1 con numeri importanti. Lo scorso anno, alla Nuova Pallacanestro Marsala, ha debuttato in Serie C, mostrando grande maturità e personalità al primo campionato senior di livello chiudendo con 26 presenze, una media 4.9 punti a gara ed un high di 15 punti con Gela.

Le parole di coach Pizzuto

Contento anche coach Claudio Pizzuto: “Daniele è cresciuto nelle giovanili del Canicattì, disputando ottimi campionati. Lo scorso anno, al primo anno in Serie C con Marsala, ha confermato le sue qualità e fatto una buona stagione. Quest’anno per lui è atteso un ulteriore salto di qualità: credo sia un talento valido e sono sicuro che saprà dimostrare il suo potenziale. Già lo scorso anno eravamo interessati a lui, oggi siamo felici di averlo con noi. Nonostante la sua giovane età, ha già una buona esperienza in questi campionati e siamo convinti possa essere un elemento importante per la squadra”.