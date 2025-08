Messina, controlli straordinari dei carabinieri in provincia: 1 denuncia, 6 mezzi sequestrati e 6 patenti ritirate

StrettoWeb

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e della Squadra di Intervento Operativo, unità del dodicesimo Reggimento “Sicilia” di Palermo a supporto dei reparti territoriali dell’Arma, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Giardini Naxos e Taormina finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, in particolare nella zona costiera, soprattutto nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree della “movida”, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli numerosi veicoli e persone, e sono state elevate sanzioni per le violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, con il ritiro di sei patenti di guida e il sequestro di altrettanti veicoli. Inoltre, durante il servizio, un individuo è stato fermato e trovato in possesso di un coltello di genere vietato, motivo per il quale è scattata a suo carico la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dell’attività antidroga, otto persone, perlopiù giovani, di età compresa tra i 22 e i 35 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina. In tale ambito i militari dell’Arma hanno sequestrato alcune dosi di marijuana e hashish, poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

In concomitanza con il maggior esodo di turisti che annualmente, in particolare nel periodo estivo, affolla l’area del taorminese, con una maggiore presenza di persone nelle zone della c.d. movida e nei locali notturni, i servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Taormina, anche con il supporto di militari in rinforzo della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, proseguiranno per tutta l’estate con la finalità di prevenire e contrastare i reati in genere, a tutela dei cittadini.