Messina: contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto, domande entro il 5 settembre

StrettoWeb

Scadrà alle ore 12.00 del 5 settembre 2025 il termine per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti nel territorio di Messina contenenti amianto. L’istanza deve essere compilata ed inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata disponibile al link: https://bandoamianto.regione.sicilia.it/. Il bando, promosso dalla Regione Siciliana e approvato con D.D.G. n. 594/2025 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, prevede la concessione di contributi destinati a sostenere i cittadini negli interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto, al fine di ridurre i rischi per la salute pubblica e migliorare la qualità dell’ambiente urbano.

La dichiarazione di Basile

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile: “invita i cittadini interessati ad accedere tempestivamente alla piattaforma regionale per avviare la procedura di richiesta del contributo. La rimozione e lo smaltimento dell’amianto rappresentano una priorità di salute pubblica e di tutela ambientale, e questa misura consente di sostenere concretamente le famiglie che intendono procedere agli interventi di bonifica”.