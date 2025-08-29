Messina, consegnati i lavori di riqualificazione della villetta Quasimodo”

StrettoWeb

“Oggi abbiamo consegnato i lavori di riqualificazione a Messinaservizi Bene Comune per la villetta Quasimodo, uno spazio storico della nostra città. La villetta si trasformerà in una vera e propria piazza e sarà completamente rinnovata: arriveranno giochi per bambini, nuovi spazi verdi, lunghi tavoli e panchine dove poter stare insieme e socializzare“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“La villetta non sarà più circondata dalle barriere che l’hanno isolata per decenni: si trasformerà in una piazza aperta, inclusiva e senza ostacoli, finalmente accessibile a tutti e più sicura. Stiamo lavorando per restituire alla comunità un luogo di incontro e bellezza, aperto e accogliente e sicuro”, conclude Basile.