Messina, clamoroso episodio di violenza sessuale in centro

Momenti di paura a Messina, nei pressi di piazza Cairoli, dove una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata vittima di un’aggressione sessuale nella notte. La giovane è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti medici previsti in questi casi. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra mobile. Gli investigatori hanno già raccolto alcune testimonianze e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Per la delicatezza della vicenda e la minore età della vittima, le autorità mantengono il massimo riserbo. Gli agenti stanno inoltre verificando ogni elemento utile, compresa l’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Come previsto dalla normativa, è stato subito attivato il “codice rosso”, il protocollo che garantisce interventi urgenti e prioritari per la tutela delle vittime di violenza. La polizia invita chiunque disponga di informazioni a farsi avanti per contribuire alle indagini.