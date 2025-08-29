Messina, cani randagi spaventano i cittadini di Gazzi. Il comune: “al lavoro per recuperare il capobranco”

StrettoWeb

In merito alle segnalazioni dei cittadini riguardanti la presenza di cani randagi nel territorio di Gazzi, a Messina, l’Assessore al Benessere Animale, Massimiliano Minutoli, comunica: “gli uffici comunali competenti hanno già avviato le necessarie verifiche sul territorio”. È stato disposto il recupero immediato del cane nero individuato come capobranco, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e la tutela degli altri animali presenti nella zona. Il recupero verrà effettuato nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale.

“In corso le operazioni di cattura”

L’Assessore precisa, inoltre: “le operazioni di cattura sono in corso da diversi giorni, in particolare nelle aree tra Case Gescal e Maregrosso, e segnala che non tutti i cani presenti sono randagi: alcuni esemplari risultano infatti muniti di collare”. Il Comune continuerà a monitorare attentamente la situazione “intensificando le attività di prevenzione e controllo per ridurre il rischio di nuovi episodi. Il personale incaricato sta effettuando sopralluoghi mirati per organizzare in sicurezza le operazioni di cattura e la messa in sicurezza degli animali. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si invita a fornire, se possibile, ulteriori dettagli utili per facilitare l’intervento”.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Randagismo ai numeri 090/7723305 – 090/7723314, o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al recapito 090 – 771000, oppure scrivere all’indirizzo email protocollo@pec.comune.messina.it.