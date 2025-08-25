Messina: cambio della segnaletica stradale in alcune vie

StrettoWeb

Per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai veicoli in transito, è stato disposto l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (stop) in alcune vie della città di Messina. Il provvedimento interessa le seguenti strade: vie Vittorini, Guttarolo, Ciccotti e Castellana, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via Bruno Ricca, a Faro Superiore.

Realizzare inoltre le seguenti isole di traffico: a) tra le vie Vittorini e Guttarolo, mediante il tracciamento di segnaletica stradale orizzontale (zebrata) e la collocazione di dissuasori metallici (archetti parapedonali) per la delimitazione della stessa isola di traffico; b) tra le vie Bruno Ricca e Castellana (angolo sud/est), mediante il tracciamento di segnaletica stradale orizzontale (zebrata) e la collocazione di dissuasori metallici (archetti parapedonali) per la delimitazione della stessa isola di traffico.