Messina, Cacciotto: “la spazzatura non sia un pretesto per i ritardi del Mercato Vascone”

“Sembrerebbe che le maestranze che dovrebbero occuparsi della riqualificazione del Mercato Vascone abbiano sostanzialmente stoppato i lavori (mi chiedo quando li abbiano veramente iniziati!!) per la presenza all’ interno dell’area di una carcassa di pesce spada e di spazzatura che renderebbe l’area maleodorante“. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Mi sembra, con molta onestà, di assistere ad una scena surreale. Ma dal 17 di marzo, giorno in cui i mercatali sono stati fatti andare via dal mercato, ad oggi, ma quali lavori sono stati fatti, se non qualche sporadica “apparizione”? Ma quando sarebbe stato collocato questo pesce spada che sarebbe poi andato in putrefazione o buttata la spazzatura le maestranze dov’erano?”, puntualizza Cacciotto.

“La data di consegna, settembre 2025, sembra essere ormai un utopia e non sono certamente contento di aver immaginato la scena, visto l’andazzo, già da diversi mesi. Sembrerebbe che l’ Amministrazione Comunale si stia occupando della bonifica dell’ area. Mi auguro che il “pesce spada così come la spazzatura” non siano più “ostacoli” per la ditta e che si decida concretamente di consegnare ai mercatali, agli utenti e quindi alla città un rinnovato mercato, invitando l’ Amministrazione ad essere sempre più vigile su una vicenda diventata già paradossale”, conclude Cacciotto.