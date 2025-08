StrettoWeb

Paura in provincia di Messina dove un bambino in bici, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto sul lungomare di Spadafora, molto frequentato visto il periodo di vacanze. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza, che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Milazzo, e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Stando alle prime informazioni, il bambino avrebbe gravi ferite ma non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita