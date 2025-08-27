Messina, approvato il piano di segnalamento della strada di collegamento Bisconte – Catarratti

StrettoWeb

Dal 12 febbraio 2023, giorno della consegna delle opere relative al torrente Bisconte Catarratti, le lunghissime arterie di Via Direzione Artiglieria e Via Comunale a Bisconte e Catarratti, a Messina, erano rimaste prive di segnaletica orizzontale e verticale. In diverse occasioni il Consiglio della Terza Municipalità aveva rappresentato la necessità di intervenire per rimuovere un vero pericolo per gli utenti della strada. Cinque giorni fa avevo sollecitato l’ Amministrazione Comunale, dichiara il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ad intervenire, e finalmente, stavolta, è stato redatto il piano di segnalamento verticale ed orizzontale di Via Direzione Artiglieria e di via Comunale a Bisconte e Catarratti.

Il dipartimento Servizi Manutentivi ha redatto ed approvato il piano di segnalamento ed ordinato l’esecuzione al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio di Manutenzione Strade. “È certamente un risultato importante, necessario per carità, che arriva dopo troppo tempo certamente, ma che comunque dimostra l’ attenzione e la costanza di tutto il Consiglio della Terza Municipalità a quelle che sono le tantissime problematiche ed esigenze del territorio circoscrizionale“, rimarca Cacciotto.