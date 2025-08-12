Messina, annullo filatelico in omaggio ai tiratori della Vara

StrettoWeb

Oggi, a Palazzo Zanca, l’inaugurazione filatelica-documentaria sull’Agosto Messinese, a cura del Circolo Filatelico Peloritano, e l’Annullo speciale di Poste Italiane, con cartolina numerata in “Omaggio ai Tiratori della Vara nei secoli”. La mostra sarà visitabile sino al 31 agosto, dalle 9 alle 14. Dalle 10 sino alle 12 visite guidate al Museo Vara e Giganti, a cura dei volontari del SCU della Biblioteca comunale.

“Un’occasione unica per celebrare la tradizione cittadina, condividendo la memoria storica”, è quanto ha affermato il sindaco di Messina, Federico Basile.