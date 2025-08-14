Messina, alla Terza Circoscrizione sarà attivato l’Ufficio Rilascio Carta d’Identità Elettronica

StrettoWeb

Il dipartimento Affari Generali, su proposta dell’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, d’intesa con il Sindaco Federico Basile, rende noto alla cittadinanza che, a partire da lunedì 25 agosto 2025, presso il servizio della Terza Circoscrizione del comune di Messina, sito in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29, a Camaro San Paolo, sarà attivato l’Ufficio Rilascio Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Gli orari di ricevimento al pubblico saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Si comunica, altresì, alla cittadinanza che nei giorni ed orari di ricevimento sopra indicati il servizio III Circoscrizione provvederà anche con le normali attività inerenti la variazione anagrafica.

La soddisfazione di Minutoli

“L’attivazione dell’Ufficio Rilascio Carta d’Identità Elettronica nella sede della III Municipalità – ha evidenziato l’Assessore Minutoli – rappresenta un’ulteriore azione sul decentramento amministrativo da parte dell’Amministrazione Basile, ampliando i servizi sul territorio cittadino. A completamento della fase di formazione degli operatori, anche la sede della IV Circoscrizione provvederà al rilascio della Carta d’Identità Elettronica”.