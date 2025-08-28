Messina: al via i lavori per la riqualificazione dell’ex Fonderia Ragno, investimento di oltre 2,2 milioni

StrettoWeb

“Questa mattina, insieme al Direttore Generale della Città Metropolitana Giuseppe Campagna, abbiamo consegnato ufficialmente i lavori per la riqualificazione dell’ex Fonderia Ragno, in contrada Scoppo”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Grazie a un investimento di oltre 2,2 milioni di euro finanziato dal PNRR nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, daremo una nuova vita a un luogo che per più di trent’anni è rimasto abbandonato e in balia del degrado”, rimarca Basile.

“L’ex Fonderia Ragno tornerà a essere uno spazio vivo, accessibile e utile alla comunità: non solo recuperiamo un pezzo della nostra storia, ma guardiamo con fiducia al futuro, offrendo nuove opportunità e servizi ai nostri cittadini”, conclude Basile.

