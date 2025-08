Messina: accusa un malore mentre fa il bagno, muore 91enne di Brolo

StrettoWeb

Tragedia in provincia di Messina dove un uomo di 91enne è stato trovato morto sulla spiaggia di Brolo. L’uomo, Basilio Giuffrè, imprenditore conosciuta nella zona, avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare. Sul posto i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.