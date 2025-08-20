Messina: a Zafferia sospensione temporanea del capolinea degli autobus

StrettoWeb

Venerdì 22, dalle ore 16.30 sino alle 23, e sabato 23 agosto, dalle 17 alle 23, è prevista la sospensione temporanea del capolinea degli autobus ATM, sito nella piazza antistante la chiesa di San Nicolò, a Zafferia, a Messina. Il provvedimento è stato adottato in occasione della festa patronale di Maria Odigitria.