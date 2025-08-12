Messina, a Ferragosto gli orari di apertura di Villa Mazzini

StrettoWeb

Venerdì 15 agosto, in occasione della ricorrenza della Festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Villa Mazzini, a Messina, sarà fruibile dalla cittadinanza a partire dalle ore 8 sino alle 12. Il provvedimento è stato adottato, d’intesa con l’Assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, per ragioni di sicurezza.