Messina, a Ferragosto gli orari di apertura di Villa Mazzini

Per motivi di sicurezza, in occasione della ricorrenza della Festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

Venerdì 15 agosto, in occasione della ricorrenza della Festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Villa Mazzini, a Messina, sarà fruibile dalla cittadinanza a partire dalle ore 8 sino alle 12. Il provvedimento è stato adottato, d’intesa con l’Assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, per ragioni di sicurezza.

