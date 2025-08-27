Merz: “la porta dell’Unione europea è aperta per la Moldova”

StrettoWeb

“La porta dell’Unione Europea è aperta. Vi diamo il benvenuto di cuore in questa Unione Europea. La Moldova fa parte della famiglia europea non solo geograficamente, ma anche storicamente”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante una conferenza stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro polacco Donald Tusk in occasione di una visita congiunta a Chisinau per l’anniversario dell’indipendenza moldava.

“Il governo moldavo ha avviato con decisione e successo le riforme necessarie, avviando i negoziati di adesione. Continueremo, e vogliamo continuare, a sostenerlo al meglio delle nostre capacità in questo percorso”, ha detto ancora Merz.