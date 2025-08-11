Meloni e i leader UE a colloquio con Trump e Zelensky prima dell’incontro con Putin

StrettoWeb

I principali leader europei fra i quali Giorgia Meloni, Kei Starmer e il Friedrich Merz sentiranno mercoledì il presidente USA Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky in vista del vertice del 17 in Alaska tra Trump e Vladimir Putin. A renderlo noto è il governo tedesco. Prima delle consultazioni con Trump e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, a partire dalle 15 e della durata prevista di un’ora, è fissato alle 14 un incontro virtuale tra Zelensky e i leader di Francia, Regno Unito, Italia, Polonia e Finlandia, ha scritto il cancelliere tedesco Merz su X.

Si prevede che anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, quello del Consiglio Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte partecipino all’incontro.