Melicucco celebra San Rocco, cittadina in festa tra tradizione e fede | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è conclusa con un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio la tanto attesa e solenne Festa in onore di San Rocco a Melicucco, cittadina in provincia di Reggio Calabria. Ieri la giornata conclusiva è culminata dapprima con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Giuseppe Alberti, vescovo della diocesi di Oppido-Palmi e la tradizionale processione per le vie del paese, mentre alla sera si è potuto assistere a un vero e proprio Concertone, con artisti del calibro di Lorenzo Fragola, Enrico Nigiotti, Yung Snapp, Vale Lambo, Cioffi e Marlucas.

Anche quest’anno la Festa è riuscita ed è tanta la soddisfazione del Parroco, don Pasquale Galatà, e di tutti i fedeli che sono arrivati a Melicucco da tutti i paesi limitrofi.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: