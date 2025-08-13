Medicina interna, Calderone: “l’Asp garantisca il ripristino del reparto presso l’ospedale di Milazzo”

Medicina interna, Calderone: “l’Asp garantisca il ripristino del reparto presso l’ospedale di Milazzo e la piena trasparenza su tutti i termini del trasferimento dei servizi generali di Medicina”

“L’Asp garantisca il ripristino del reparto presso l’ospedale di Milazzo e la piena trasparenza su tutti i termini del trasferimento dei servizi generali di Medicina. I cittadini milazzesi hanno bisogno di certezze e non di opacità. Il disagio deve avere una data finale certa. Chiederò notizie all’ Assessorato alla Sanità e, se necessario, l’intervento del Presidente Schifani se i tempi dovessero prolungarsi a danno di Milazzo e dei milazzesi”.

Lo dichiara l’Onorevole Tommaso Calderone, Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità, in merito alle ultime notizie relative all’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

